VP Krems: Park-Gutscheine als vorweihnachtliche Geschenke

Insgesamt 500 Park-Gutscheine wurden von VP-Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und Stadtrat Thomas Hagmann am vierten Adventwochenende in der Kremser Innenstadt verteilt. Dazu gab es frisch gebackene Lebkuchen aus der Konditorei Hagmann.

Gratisparken auch heuer

Grund für die Aktion sei die gebrochene Tradition des Gratisparkens im Advent gewesen, wie die Partei in einer Aussendung mitteilte.

„Wir wollen mit unserer Aktion ein Zeichen für die Kremserinnen und Kremser sowie für die Geschäftstreibenden in der Kremser Innenstadt setzen und den Besuch mit frischen Lebkuchen versüßen“, heißt es von Stadtrat Thomas Hagmann.