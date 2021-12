Kremser Budget 2022 beschlossen, Finanzierung der Badearena gesichert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Viele Großprojekte stehen in der Stadt Krems im kommenden Jahr an. Neben der neuen Badearena ist das etwa auch die Generalsanierung der Ringstraße. In der Gemeinderatssitzung wurde nun das Budget 2022 beschlossen.

Durch die konsequente Senkung des Schuldenstandes in den vergangenen Jahren sei es gelungen, so Stadtchef Reinhard Resch (SPÖ), große Vorhaben umzusetzen. „Der Ergebnishaushalt ist positiv, der Schuldenstand sinkt um weitere 11,3 Millionen Euro, während das Investitionsvolumen um 1,7 Millionen Euro steigt“, sagt Resch.