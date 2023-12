Direktoren-Legende tritt ab: "Matheprinz" ist jetzt Zeitmillionär

Gold zum Abschied

Zweieinhalb Stunden lang zeichnete sich das Kollegium sowie die Schüler des BRG Zehnergasse mit zahlreichen Programmpunkten, musikalischen Einlagen, Interviews und Auszeichnungen für die Gestaltung des Abends verantwortlich. Was ihm als Trainer der heimischen Spitzensportler in der Loipe und am Mountainbike verwehrt geblieben ist, holten die Lehrer an diesem Abend nach.

Für seine Leistungen an der Schule - in seiner Zeit als Direktor ist das Gymnasium von knapp 580 auf 1.200 Schüler und von 56 auf 120 Lehrer angewachsen - wurde Werner Schwarz von seinem Kollegium symbolisch die olympische Goldmedaille verliehen. Administrator Andreas Stich rührte den scheidenden Direktor zu Tränen, als er ihm im Namen aller Kollegen ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk übergab.