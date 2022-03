Wenn Tennis-Traglufthallen rechtswidrig werden

Negativer Bescheid

Der Traglufthalle schien nichts im Weg zu stehen, schon bald würde man auch in Groß Gerungs, so wie bereits in Amstetten oder St. Valentin, in den Wintermonaten im „Zelt“ spielen, so der Tennistrainer. Nach der Umwidmung des Grundstücks folgte eine Begehung der Baubehörde, auch danach deutete alles auf einen positiven Baubescheid hin.

Doch es kam anders, in der Vorwoche wurde Müller ein negativer Bescheid ausgehändigt. Sein Ärger ist groß. „In anderen Gemeinden in Niederösterreich wird in Traglufthallen Tennis gespielt, aber bei uns soll es auf einmal nicht gehen“, ist Müller empört und ortet auch Unwillen bei der Gemeinde. Vizebürgermeister Christian Laister (ÖVP), in der Gemeinde zuständig für Bauwesen und Sport, kontert auf KURIER-Nachfrage: „Eine Baubewilligung zu geben, war nicht möglich, da laut Rechtsmeinung des Landes NÖ die Traglufthalle als Gebäude einzustufen ist“.