Wenn Patriarchen zuschlagen: Gewaltberatung hat alle Hände voll zu tun

Wie die bisherigen Beratungsgespräche gezeigt haben, ziehe sich dieses Verhaltensmuster durch alle gesellschaftlichen Schichten. „Das kommt in Migrantenfamilien genau so vor, wie in schwachen sozialen Schichten oder in Akademikerfamilien“, weiß der Leiter des Vereins. Mitunter zeigen sich die patriarchalen Verhaltenszüge selbst während der Beratungssitzungen. So berichtet Grohs von Fällen, bei denen männliche Gefährder die Beratung durch eine Sozialarbeiterin verweigerten. Erst nach einer „Abkühlphase“ und intensiven Gesprächen hätten sie sich dazu bereit erklärt.