319 Frauenmorde in 11 Jahren in Österreich

Am Dienstag hat in Wien der 2. Gewaltschutz-Gipfel stattgefunden. Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab präsentierten dabei eine Studie zu Mord an Frauen in Österreich. In der Studie wurden 777 Fälle seit dem Jahr 2010 untersucht. In diesen 11 Jahren gab es 319 Frauenmorde und 458 Mordversuche.

Die Mehrheit der Opfer war jünger als 39 Jahre. 7 von 10 der Opfer waren Österreicherinnen. In den meisten Fällen kannten sich Täter und Opfer. Die Regierung will nun mehr für den Schutz von Frauen tun.

