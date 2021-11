Zweiter Gewaltschutzgipfel: 319 Frauenmorde in elf Jahren

319 Frauenmorde und 458 Mordversuche an Frauen in Österreich - das ist die traurige Bilanz innerhalb von zehn Jahren. Die meisten Morde, nämlich 43, gab es im Jahr 2019.

In Wien fand am Dienstag der 2. Gewaltschutzgipfel unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt“ statt. Aufgrund der aktuellen Situation geht das Event online über die Bühne. Es ist der Auftakt der weltweiten Kampagne „Orange the World - 16 Tage gegen Gewalt“.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag präsentierte Frauenminsterin Susanne Raab (ÖVP) auch die Ergebnisse einer Studie.

Fast immer Naheverhältnis zu Opfern

Die Täter waren über 90 Prozent Männer und standen fast immer in einem familiären Naheverhältnis zu den Frauen, denn in mehr als 80 Prozent der Fälle kannte der Täter sein Opfer. „Schockierend ist, dass die Täter zu einem großen Teil sehr jung waren, zu einem großen Teil unter 40 Jahren.“

Zudem seien fast acht Prozent der Opfer minderjährig. Die meisten Morde und Mordversuche ereigneten sich in Wien. 33 Prozent der Täter waren Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, zwei Drittel waren Österreicher. „Wir sehen im Rückblick, dass Gewalt gegen Frauen und das Morden an Frauen in den letzten zehn Jahren schreckliche Realität war.“