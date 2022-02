Welttag der Frauen in der Wissenschaft: Wenn Forschung beflügelt

Der Internationale Tag der Frauen in der Wissenschaft soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen in der Wissenschaft unterrepräsentiert sind. Laut Eurostat-Daten waren in Österreich 2019 etwa 30 Prozent der in der Forschung Beschäftigten weiblich. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Ich könnte mir vorstellen, dass oft die Familienplanung konservativer verteilt wird, als es möglich sein könnte und die Leute, wenn sie sich lange Kinderpausen nehmen müssen, schwer wieder Anschluss finden. In der Wissenschaft tut sich irrsinnig viel in kurzer Zeit. Bei den Professuren ist der Männeranteil dadurch wahrscheinlich auch höher. Aber ich habe große Hoffnung für die Zukunft, inzwischen werden Frauen auch etwas besser unterstützt.