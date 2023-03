Welterbe-Regionen am Semmering rüsten sich für die Zukunft

Alexandra Farnleitner-Ötsch vom Verein Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax etwa regte die Schaffung eines Programms „Handwerker in Residence“ analog zu den in der Kunst bewährten „Artists in Residence“ an, bei dem in Projektwochen mit Schülern und Lehrlingen die Wertschätzung für Handwerksberufe gestärkt werden soll.

Noch sei es zu früh, solche Details zu konkretisieren, meinte Digruber. „Man weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Wichtig ist, einen langfristigen Strukturwandel zu initiieren und herauszuarbeiten, was die Region selbst stemmen kann.“ Die nächste Veranstaltung im Rahmen des von den Ländern Niederösterreich und Steiermark sowie von Bund und EU unterstützten Projekts findet am 27. April in der Villa Wartholz in Reichenau an der Rax statt.

Über den Sommer sollen dann konkrete Projektideen erarbeitet werden, die ab Herbst in die Umsetzungsphase gehen. Es gehe um langfristige Strategien zur strukturellen Stärkung einer Region, die sich in vielfacher Hinsicht im Wandel befinde, sagte Digruber. So könne man etwa noch gar nicht abschätzen, wie sich die Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels auf die Region auswirken werde.