Mit fantastischen Einblicken in das Leben im alpinen Urwald im Wildnisgebiet Dürrenstein punktet das Haus der Wildnis in Lunz am See seit einem Jahr. Nun bereichern auch das Können, der Eifer und auch das Schicksal des neuen „Wildnis-Wirts“ die Vielfalt dieses Zentrums des ersten UNESCO-Weltnaturerbes Österreichs.

Der 30-jährige Moshen Najafy hat mit 1. Mai das Café-Restaurant „Treffpunkt Wildnis“ übernommen und wird es mit österreichischer Traditionskost mit internationalem Einschlägen gemeinsam mit seiner Familie betreiben. Der gebürtige Afghane ist nach längerer Flucht über den Iran 2015 mit seiner Familie nach Österreich gekommen. Über Umwege in Waidhofen/Ybbs gelandet hatten die Najafys, trotz aller Probleme auch das Glück, auf die pensionierte Sonntagberger Pädagogin Anneliese Kühhas zu treffen. Sie bemühte sich nicht nur um den Deutschunterricht, sondern half und hilft noch immer im Behördendschungel.

Moshen wollte sich nicht mit dem gesetzlichen Arbeitsverbot für Asylwerber abfinden. Er wählte den Weg, als selbstständiger freier Mitarbeiter in der Gastronomie zu helfen und zu lernen. „Man kann sagen ich bin vom Tellerwäscher zum Küchenchef aufgestiegen“, sagt er lachend. Hobbymäßig widmete er sich intensiv dem Kochen und der österreichischen Küche.