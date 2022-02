Wiener Neustadt: "Zukunftsdiskussion" für Landesstrategie

Im Zusammenhang mit der Landesstrategie seien vor allem zwei Punkte wichtig, so Pernkopf: „Erstens sollen sich alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an der Landesstrategie beteiligen können, und zweitens wird diese Landesstrategie parteiübergreifend von allen in der Landesregierung vertretenen Parteien getragen – und dieses Miteinander zeichnet Niederösterreich aus“. Zur Einbindung der Bürger wurde eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Zudem wird die Landesstrategie auf Basis von wissenschaftlichen Grundlagen und Expertenmeinungen erarbeitet. Die Ergebnisse sollen im kommenden Herbst präsentiert werden.

"Kreativität fördern"

In Wiener Neustadt sprach die in Indien geborene Monisha Kaltenborn über Digitalisierung und deren Tempo: „Innovationen, die uns weitergebracht haben, gab es immer. Aber neu ist vor allem die Geschwindigkeit“. Insgesamt eröffne die Digitalisierung „viele neue Möglichkeiten“, zeigte sie sich überzeugt.

Stefan Piech betonte in seinem Statement die Bedeutung der Kultur und der Wissenschaft in Österreich und Niederösterreich. Im Blick auf die Zukunft sei vor allem eines wichtig, so der Experte: „Unsere Generation muss die Kreativität der nächsten Generation fördern.“