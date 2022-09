„Weinviertelleitung“: Neues Netz strotzt vor Energie(n)

Vom neuen Umspannwerk aus führt eine Leitung bis zur tschechischen Staatsgrenze, außerdem wird die „Weinviertelleitung“ an das Netz NÖ angebunden. So kann der Strom aus der Region auch österreichweit genutzt werden. „Jetzt versorgt das Weinviertel an manchen Tagen ganz Niederösterreich. Für die Zukunft wird das mehr sein, da wir weiter ausbauen“, kündigt EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer an. Für die Zuleitungen nimmt die EVN 360 Millionen Euro in die Hand.

„Heute ist ein guter, wichtiger Tag, aber wir sind noch nicht am Ende“, sagte auch ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Inbetriebnahme. Der Ausbau erneuerbarer Energien brauche angesichts des Ukrainekrieges „mehr Tempo“. Darauf pocht auch die IG Windkraft; die Anstrengungen seitens der Landespolitik müssten deutlich erhöht werden. Die Industriellenvereinigung wiederum fordert die rasche Umsetzung ähnlicher Projekte, um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten.