Weinviertel-Bim ist in Wiener Innenstadt unterwegs

Drei Monate lang sind sie auf den Schienen der Wiener Innenstadt unterwegs, drei Monate lang sollen sie intensiv für die Region werben: Drei Straßenbahngarnituren wurden mit Weinviertel-Brandings versehen, um den Wienern Lust auf einen Besuch in der Region zu machen. Neben dem Schriftzug des Weinviertel-Tourismus sind auch die wichtigsten Besucherattraktionen der Region – von der Therme Laa bis hin zum Weinviertel DAC – auf den Waggons abgebildet.

"Ein Stück NÖ in Wien"

„Wien und Niederösterreich haben in vielen Bereichen eine gute Zusammenarbeit“, weiß Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Und sie sind auch über den Tourismus eng miteinander verbunden; immerhin jeder fünfte Weinviertel-Besucher stammt aus der Bundeshauptstadt. Neben den Attraktionen der Region stehe ein Ausflug zum Winzer bei den Gästen hoch im Kurs, ebenso wie eine Radtour. „Niederösterreich und Wien, das ist gemeinsamer Lebensraum. Mit den Straßenbahnen ist ein Stück Niederösterreich in der Stadt unterwegs“, so NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Gemeinsam mit NÖ-Landesrat Jochen Danninger unternahmen die beiden Länderchefs die Premieren-Fahrt.