Neues Weinviertler Gebäck mit vier „Scherzln“

Ab Mitte November treffen sich die 10 Partner-Bäckereien in Kleingruppen, um an verschiedenen Prototypen zu arbeiten. Der Verein habe viel junges Blut dazugewonnen, weshalb neue Impulse gesetzt werden sollen. Ein paar Ideen für das neue Gebäck würde es aber bereits geben. Man könne sich vorstellen mit Erdäpfeln, Kürbiskernen oder einem Weinviertel DAC zu arbeiten. „Wichtig ist aber, dass alle Zutaten von unserer Region stammen. Vor allem das Mehl“, so der Obmann. Aber auch die Zubereitung müsse in allen Bäckereien möglich sein. „Maschinell sind alle Betriebe anders ausgestattet, deshalb legen wir Wert auf Handwerk.“

Die Öffentlichkeit könne das neue Gebäck erst im Sommer 2022 verkosten. Gewiss sei bisher nämlich nur eines: Es wird die vier „Scherzln“ vom Weinviertler Brot erben, also auch viereckig sein.