Wenn Gastro-Personal in den Westen muss

Ungleichgewicht

Beim AMS Krems spricht man von einer Spezialstellung in der Region. Während Gastro-Personal hier kaum gebraucht wird, sucht man wegen des Wintertourismus im Westen jedes Jahr händeringend nach guten Kräften. Hier setzt das AMS Krems mit Lösungen an. Man arbeitet in diesem Fall etwa mit der Partnergeschäftsstelle Bischofshofen in Salzburg zusammen. Der Plan: Die Arbeitslosen, die man nicht in der Region vermitteln kann und die etwa im Hotel- oder Gastronomiebereich arbeiten könnten, bekommen dort eine Stelle.

Doch gerade, wenn überregional vermittelt wird, werde es oft emotional, sagt Kirschenhofer. Viele kämen ohnehin schon mit Ängsten und Sorgen. „Wir reden das ganz offen an, und sagen konkret, was Sache ist, und versuchen, im Rahmen des Möglichen das Beste für alle Beteiligten daraus zu machen.“

Den Rahmen des Möglichen gibt allerdings das Gesetz vor, dem das AMS untersteht. So muss jede und jeder, der Geld vom AMS zur Überbrückung der Arbeitslosigkeit bezieht, arbeitswillig und vermittelbar sein – regional oder überregional. Wenn Arbeitslose innerhalb von drei Monaten in dem Stammbetrieb nicht wieder fix anfangen können, kann auch überregional vermittelt werden, erklärt Kirschenhofer. Ausnahmen sind etwa Betreuungspflichten.