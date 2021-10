Ältester Gasthof in Krems wurde verkauft und soll modernisiert werden

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

100 Jahre war der Gasthof Alte Post im Besitz der Familie Brunner. Nach monatelangen Verhandlungen erwarb der Unternehmer Othmar Seidl nun die Immobilie. Er will „den Charme“ erhalten und das Gebäude modernisieren.

Seidl besitzt bereits mehrere Lokale in der Kremser Innenstadt wie das Hofbräu am Steinertor, die Weinbar Leopold und das Café Wohnzimmer. „Gehobene Küche in einem vernünftigen Gasthaus plus tollem Innenhof“, soll das Ensemble vervollständigen. „Das passt unglaublich gut zu unserem Konzept“, sagt Seidl. Sobald man alle Genehmigungen habe, soll Ende 2022 ein großer Umbau starten.