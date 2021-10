Historischer Sensationsfund im Kremser Stadtgebiet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die archäologische Sammlung des museumkrems wurde um ein sensationelles Ausstellungsstück erweitert. Kremser Heimatforscher Niki Lackner erfreut mit seinem letzten Fund alle Archäologiebegeisterten. Der Historiker fand ein Randleistenbeil aus der Frühbronzezeit (2000 - 1600 v. Chr.) in einem Weingarten in Hollenburg. Derartige Beile wurden einerseits als Waffen, aber auch als Werkzeuge eingesetzt und galten durch ihren Materialwert vor allem als Statussymbol.