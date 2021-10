Bergrettung Wachau wurde zeitgleich zu zwei Einsätzen gerufen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Sonntag stand für die Wachauer Bergrettung eigentlich im Zeichen der Eröffnung des neuen Seekopfturmes, einer Aussichtswarte in der Wachau. Bereits am frühen Nachmittag wurde sie aber zu einer verunfallten Person in der Nähe der Hirschwand alarmiert.