Tanzen hält sowohl körperlich als auch geistig fit. Das wissen die Bewohnerinnen und Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Haus Ringstraße in Krems ganz genau. Denn sie verbrachten einen Vormittag gemeinsam mit der Musikschule Krems, an dem sie tanzten und sich zu unterschiedlichen Musikrichtungen bewegten.

"Ausflug in eine vergessene Welt"

Mit Hilfe von Tanzlehrerin Gisela Elisa Herderia wurden unterschiedliche Choreografien und Tanzschritte einstudiert, welche im Stehen, aber bei Bedarf auch im Sitzen durchgeführt werden konnten.

Die Seniorinnen und Senioren hatten sichtlich Spaß am Tanz und der Musik. "Ich habe mich nach den Tanzstunden richtig fit gefühlt, das Bewegen zu der schönen Musik hat mir sehr gut gefallen. Ein kleiner Ausflug in eine fast schon vergessene Welt", schwärmt Bewohnerin Gertrude Rameis nach dem Tanzvormittag.