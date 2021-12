Weihnachtswald mit Chance auf "Nachspielzeit" öffnet die Pforten

Wie weit das kantige Drumherum die Stimmung beeinträchtigt, wird sich zeigen. Doch unter der Einhaltung strenger Auflagen darf man ab dem kommenden Freitag im geöffneten Amstettner Weihnachtswald an ebenfalls geöffneten Punsch- und Grillhütten allerlei deftige und süße Schmankerl verspeisen und dazu Tee oder Glühmost schlürfen.

Zusätzliche Öffnungstage

Man werde das durch Zäune abgesperrte Weihnachtsmarktareal bis zum 23. Dezember täglich von 12 bis 23 Uhr geöffnet halten, kündigte das Amstettner Stadtmarketing an. Sobald die Situation nach den ersten Tagen evaluiert wurde, fällt auch die Entscheidung, ob es im Weihnachtswald nicht auch eine Nachspielzeit gibt. Das von Christbäumen umsäumte Adventdorf mit Kinderringelspiel, das wegen des Lockdowns und sehr hoher Inzidenzzahlen im Bezirk Amstetten im November erst gar nicht eröffnet worden war, könnte so mit weiteren Öffnungstagen nach den Feiertagen für Abwechslung am Amstettner Hauptplatz sorgen.