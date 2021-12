Wo man sich in St. Pölten auf Weihnachten einstimmen kann

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die Einstimmung auf das Weihnachtsfest war bis vor Kurzem nur in den eigenen vier Wänden oder bei einem weihnachtlichen Lockdown-Spaziergang möglich. Durch die Aufhebung des Lockdowns kann man sich jetzt, kurz vor dem Heiligen Abend, auch noch an belebteren Orten in St. Pölten Weihnachtsstimmung holen und den Advent genießen.

Last Minute Stadtweihnacht

Die Stadt St. Pölten hat sich in diesem Jahr als Alternative zum alljährlichen Christkindmarkt die Stadtweihnacht ins Leben gerufen. Pünktlich zum letzten Adventwochenende gibt es ein paar Programmpunkte, um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu steigern. Am 16. und 23. Dezember spielt jeweils von 16.30 bis 18 Uhr das Bläserquartett der Stadtkapelle St. Pölten. Außerdem ist am 18. Dezember das Christkind gemeinsam mit Märchenerzählerin Leni Steindl in der Innenstadt unterwegs.

Auch die St. Pöltner Schauspielerin Veronika Polly beteiligt sich an der Weihnachtsaktion. In ihrer Youtube-Sendung "Polly plauscht" hat sie mit Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer über ihre Heimatstadt geredet und auch bei der Stadtweihnacht tritt sie am 16. und 23. Dezember mit einer Lesung auf.