Riesen-Rucksack in St. Pölten als Zeichen für psychische Belastung Junger

Jugendliche haben während der Corona-Pandemie besonders viel psychischen Ballast zu schleppen. Um darauf aufmerksam machen steht seit Montag ein überdimensional großer Rucksack symbolisch für die Belastung junger Menschen in der St. Pöltner Herrengasse.

Jungen Menschen geht die Luft aus

Aktuelle Zahlen der Telefon-Hotline "Rat auf Draht" zeigen, dass die Beratungen von Jugendlichen seit Beginn der Pandemie stark angestiegen sind. Die Hauptthemen seien etwa Überforderung in der Schule, Ess- und Schlafstörungen oder psychische Gewalt in der Familie und in Beziehungen.

"Nach 24 Monaten Pandemie geht den jungen Menschen die Luft aus. Die aktuellen Zahlen von Rat auf Draht zeigen, dass es dringend einen Plan für die Jugend in Österreich braucht“, ist sich Clemens Klingan, Geschäftsleiter von SOS-Kinderdorf, sicher.