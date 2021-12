Was die St. Pöltner Kultur nach dem Lockdown zu bieten hat

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Theater, Museen oder auch Konzertsäle feiern am 12. Dezember ihr Comeback nach Lockdown Nummer Vier. Es bietet sich also die Möglichkeit die Menschen noch vor Weihnachten mit kulturellen Ereignissen zu erfreuen. Das haben sich die St. Pöltner Kulturstätten nicht zweimal sagen lassen und bieten umgehend ein volles Programm.

Programmvielfalt im Landestheater

Das Landestheater NÖ erhielt zuletzt rege Medienaufmerksamkeit durch das von der New York Times gelobte Stück "Othello". Durch die Öffnung der Kulturstätten gehen sich im Dezember noch einige interessante und abwechslungsreiche Aufführungen aus. Den Beginn macht am 15. und 16. Dezember Goethes "Werther!" mit Philipp Hochmair. Darauf folgen am 18. Dezember die Adventlesung "Der kleine Flohling - Weihnachten im Littelwald" von Sandra Grimm und "Das kleine Gespenst" von Otfried Preußler.

Der Medienmagnet "Othello" gastiert am 21. und 22. Dezember an der Bühne Baden. Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es am 28. und 31. Dezember weiter mit Mira Lobes "Das Städtchen Drumherum" und am 31. Dezember mit "Molières Schule der Frauen".