Spendenaktion: Nikolosackerl für Caritas Pflege St. Pölten

80 Nikolosackerl wurden von der BILLA PLUS Filiale St. Pölten-Wagram an das Team der Caritas Sozialstation gespendet. Susanne Brunner und Martin Kubanek, die beiden Leiter des Standortes St. Pölten, freuen sich, ab dem 6. Dezember die selbst befüllten Sackerl an ihre pflegebedürftigen Kundinnen und Kunden zu übergeben.

Mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut die Caritas Sozialstation St. Pölten derzeit 74 pflegebedürftige Menschen. Zusätzlich bietet die Sozialstation Demenzberatung, Notruftelefon oder hilft beim Pflegegeldantrag.

Eine Freude bereiten

Yasmin Psick, Marktmanagerin der Billafiliale St. Pölten-Wagram, ist verantwortlich für die Spendenaktion: "Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns ein Anliegen, jenen Menschen, denen es nicht zu gut geht, Freude zu bereiten", so die Marktmanagerin.

Susanne Brunner von der Caritas weiß, dass dieses Anliegen durch die Nikolosackerl gelingen wird. „Besonders auch einsame Menschen freuen sich immer sehr über diese Form der Aufmerksamkeit“, sagt die Sozialstationsleiterin.