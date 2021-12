Die Schneiderinnen des Nikolaus arbeiten in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Der Heilige Nikolaus war bereits in seiner Zeit als Bischof von Myra rund um 300 nach Christus als großer Kinderfreund bekannt. Bis heute sind seine bischöflichen Attribute - Stab, Mütze und Mantel - seine Erkennungsmerkmale geblieben.

Deshalb ist es auch naheliegend, dass sich der Nikolaus seine Schneiderinnen immer noch mit Diakonen, Priestern und auch Ministranten teilt. In Niederösterreich ist das Paramentestickerei in der Dr. Karl-Renner-Promenade in St. Pölten.

Mit alten Techniken zu neuem Glanz

Seit dem späten 19. Jahrhundert fertigen dort franziskanische Schulschwestern gemeinsam mit weltlichen Kolleginnen liturgische Ausstattungen, Bekleidungen und Kelchwäschen. Schwester Bernadette Hofer und ihre Kollegin Eveline Lindner bringen aber auch historische Gewänder und Tücher wieder auf Vordermann, wofür sie teils uralte Handarbeitstechniken verwenden.