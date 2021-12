Die ganz persönlichen Lieblingskekse, fertig gemischt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das gilt auch für Kekse, Kipferl und Co., die mit Beginn des Advents wieder Hochsaison haben. Ob heller oder dunkler Teig, fruchtig oder nussig, mit weißer oder bitterer Schokolade, klassisch mit Zimt oder experimentierfreudig mit Chili und Rosmarin – die perfekte Keksmischung sieht für jeden anders aus.

Keine außergewöhnlichen Kekse am Markt

Davon sind auch Matthias Priesching und Emma Fischer überzeugt. Als sie über neue Produkte für den Ab-Hof-Verkauf der Familie Priesching in Brunn bei Pyhra beratschlagten, stellte das junge Pärchen fest, „dass es keine außergewöhnlichen Kekse zu kaufen gibt“, wie Matthias Priesching erzählt. Bereits in der Vergangenheit hatte die Familie Kuchen-Backmischungen im Angebot. „Deshalb war es naheliegend, dass wir etwas in diese Richtung entwickeln wollen“, so der 17-Jährige.

An der Grundrezeptur ihrer Backmischungen tüftelten die beiden Schüler lange Zeit, bis sie sie Mitte August dieses Jahres erstmals zum Verkauf anboten.