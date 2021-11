Heuer macht der Nikolo auch im harten Lockdown froh

In knapp einer Woche wird’s was geben, denn der Nikolaus bringt allen (braven Kindern) was: Tatsächlich ist im vierten österreichweiten harten Lockdown die traditionelle Nikolo-Visite samt Jutesack, Bibel und Geschenken erlaubt. Vor einem Jahr, in Lockdown Nummer zwei, war der Nikolausbesuch rund um den 6. Dezember noch verboten: Als gütiger Bischof verkleidet Kinder zu beschenken zählte zu jenen Veranstaltungen, die untersagt waren.

Weshalb darf der Nikolaus trotz Ausgangsbeschränkungen für alle von Haus zu Haus gehen?

Als Nikolo Hausbesuche zu machen ist laut Sozialministerium ein „beruflicher Zweck“ der Darsteller, auch wenn sie dies ehrenamtlich im Auftrag eines Vereines machen. Somit fällt der Ausgang des Nikolos unter die gestatteten Gründe, das eigene Wohnumfeld zu verlassen, wie das etwa auch für den Weg zur Arbeit gilt.

Welche Corona-Regeln muss ein Nikolausdarsteller heuer einhalten?

Kinder zu erfreuen folgt den Regeln am Arbeitsplatz, es greifen eben jene Vorschriften, die für alle Arbeitnehmer (wie auch Dienstgeber) gelten: Die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) ist einzuhalten. Überprüft wird das nicht von den Familien, die den Nikolaus gebucht haben, sondern von jenen Vereinen oder Initiativen, für die er unterwegs ist. Zusätzlich gilt FFP2-Pflicht; die Maske kann aber fallen, wenn ein 2-G-Nachweis vorliegt (geimpft oder genesen).

Was gilt für die besuchten Familien?

Sie müssen laut Sozialministerium weder eines der „G“ nachweisen noch während des Besuchs Masken tragen. Aber: Es dürfen nur jene Personen anwesend sein, die auch tatsächlich an dem Wohnort gemeldet sind, also nur die Mitglieder eines einzigen Haushaltes. Gäste zu empfangen wäre ein Verstoß gegen die Ausgangsregeln, hält das Sozialministerium fest.

Dürfen auch Kindergärten Nikolofeiern veranstalten?

Darauf gibt die aktuelle Covid-Maßnahmenverordnung keine konkrete Antwort. Ein Sprecher des Sozialministeriums verweist auf die Länder, die für Regeln in Kindergärten zuständig seien. Aber: „Empfohlen wird ein Besuch im Kindergarten von uns nicht.“ Salzburg hat sich aufgrund der schlechteren Corona-Situation im Bundesland dagegen entschieden: Laut Auskunft der Erzdiözese Salzburg sind „Besuche in Schulen und Kindergärten nicht möglich“, heißt es in einer Mitteilung. Salzburg verschärft zudem die Vorschriften: Es gilt 2,5-G (geimpft, genesen oder PCR-getestet) statt 3-G für Darsteller, darüber hinaus dürfen Besuche nur im Freien stattfinden.