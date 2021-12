Take Away & Lieferservice: St. Pöltner Lokale im Lockdown

Dass die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner zusammenhalten, wurde auch im vierten Lockdown wieder bewiesen. Kaum stand die Schließung der Gastronomie fest, wurden in der Facebook-Gruppe "Leben in St. Pölten & Umgebung" schon fleißig Lokale gesammelt, die ihre Speisen auch per Abholung oder Lieferung anbieten. Wer der Gruppe beitritt, findet eine lange Liste an Betrieben in St. Pölten und Umgebung.

Auch in der Facebook-Gruppe "Menüpläne, Tageskarten und Angebote für Sankt Pölten & Umgebung" stößt man auf zahlreiche Lokale, die vor, nach und während des Lockdowns wöchentliche Angebote in petto haben.