Schaufenstershopping & Co: Einkaufen in St. Pölten trotz Lockdown

Schweren Herzens mussten zahlreiche Geschäfte in St. Pölten und Umgebung aufgrund des bundesweiten Corona-Lockdowns am 22. November schließen. Das Weihnachtsgeschäft stand bereits in den Startlöchern und die "Gefahr", Kundinnen und Kunden an große Online-Shoppingportale zu verlieren, ist nicht zu unterschätzen.

Wenn man bei seinen Weihnachtseinkäufen allerdings dafür sorgen möchte, heimische Händlerinnen und Händler in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, bietet sich diese Möglichkeit auch während des Lockdowns. Viele Geschäfte sind bereits krisensicher und haben ihre Click & Collect Systeme aus den vergangenen Lockdowns wieder zum Leben erweckt. Eine Auswahl folgt jetzt:

Kreativ durch den Lockdown

Wer sich im vierten Lockdown einem neuen Kreativ-Projekt widmen möchte, der ist bei "Farben Christoph" und dem dazugehörigen Geschäft "Die Bastelbox" an der richtigen Stelle. Telefonische Vorbestellungen können am Kundenparkplatz abgeholt werden und so steht dem Mal- und Bastelspaß nichts mehr im Wege.

Die Produktpalette reicht von professionellen Wandfarben und Autolacken bis hin zu Bastel-, Schmuck- und Malzubehör für den Hobbygebrauch.