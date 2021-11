Vodka-Dieb flüchtete in St. Pölten zu Fuß

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Eine Semmel und einen Kaffee bezahlte ein Kunde am vergangenen Mittwochnachmittag in einem St. Pöltner Lebensmittelmarkt. Sechs Flaschen (Premium)-Vodka, zwei Flaschen Whisky und eine Zehnerpackung Rasierklingen wollte der unbekannte Mann aber einfach so mitgehen lassen, wodurch die Diebstahlsicherung des Geschäfts Alarm schlug.

Mehr als 300 Euro Schaden

Der mutmaßliche Dieb ergriff daraufhin die Flucht, ein anderer Kunde nahm umgehende die Verfolgung auf. Auf der Flucht entledigte sich der Verdächtige seines Rucksacks, den sein Verfolger aufsammelte und in den Lebensmittelhandel zurückbrachte. Waren im Wert von mehr als 300 Euro kamen somit nicht abhanden. Vom mutmaßlichen Dieb fehle laut Polizeiangaben von Freitag aber jede Spur.