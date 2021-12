Regionale Weihnachtsgeschenke aus der Landeshauptstadt

Accessoires von Sonia Höllerer

Schals, Tücher, Taschen oder auch Haar- und Armbänder: All das stellt Sonia Höllerer her. Die selbst genähten Accessoires werden ausschließlich von der in St. Pölten lebenden Hobby-Näherin produziert. In ihrem eingerichteten Online-Shop kann man die Produkte erwerben.