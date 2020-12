Weihnachtsalbum: „Wir haben uns gefunden“

Es ist seit einigen Jahren Tradition der beiden Schwägerinnen Chrissi Klug und Sandra Polt, dass sie in ihrer Heimatgemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) ein Weihnachtskonzert geben. Doch in diesem Jahr musste eine Alternative her.

Mit Unterstützung der Gemeinde haben die beiden das Album „Christmas Lights“ mit sieben Weihnachtsliedern produziert. So ist es auch möglich, dass jeder Haushalt eine Ausgabe gratis erhält: „Das ist dann eigentlich eine Win-win-Situation“, sagt Klug, die in der Bandformation „Luttenberger*Klug“ mit Michelle Luttenberger Bekanntschaft erlangte.

Der ganze Talk auf SchauTV: