Wasserstoff für die Energiewende: Bayern zeigen NÖ wie es geht

Winzige Mikroben namens „Archaeen“ ernähren sich seit Tausenden Jahren von Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid (CO 2 ). Dabei produzieren sie Methan. Und das ist wertvoll, weil es energetisch nutzbar ist.

Das Münchner Unternehmen Electrochaea erforscht diesen natürlichen Prozess, um umweltfreundliches Methan als Erdgas-Alternative herzustellen. Unternehmer aus Niederösterreich besuchten das Labor des Start-ups und andere bayrische Betriebe im Rahmen einer zweitägigen Reise. Auch um von ihnen – im Bereich der Wasserstoffstrategie – zu lernen.

Müllverbrennung der Zukunft