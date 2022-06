Gas-Ersatz für die Industrie: Start der Wasserstoff-Strategie

Es ist eine der zentralen Fragen für die Energiewende: Wenn wir aus fossilen Energien, vor allem aus Erdgas, aussteigen wollen, wie ersetzen wir den kostbaren Energieträger?

Sehr viele industrielle Prozesse, von der Metallverarbeitung bis zur chemischen Industrie, benötigen diese hohen Temperaturen. Aber was stattdessen nehmen? Da wird seit jeher Wasserstoff als Alternative genannt. Konkret: Grüner Wasserstoff, also Ökostrom, der in riesige Hydrolysen läuft, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff (unter prozessbedingt hohen Energieverlusten) zerlegen.