Für jedes Klimaproblem eine Lösung: Bio-Pioniere zeigen "grünen Weg"

In der Vergangenheit herrschte zwischen Biodiversitätsforschern und Förster Uneinigkeit über praktikable Bewirtschaftung. „Bei uns sind sie zum ersten Mal an einem Tisch gesessen und konnten Vorurteile aus dem Weg räumen“, erzählt die Projektleiterin aus der Wachau. „Noch in diesem Jahr werden wir über 100.000 Hektar Wald in Österreich enkeltauglich machen“, kündigt Bernd Poinsitt, Geschäftsführer des Waldverbands Steiermark, der Mitglied bei ETÖ ist, an. In naher Zukunft soll so ein Viertel der österreichischen Waldflächen nach der Vision von ETÖ bewirtschaftet werden.