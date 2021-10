Was Drohnen können – und was sie dürfen

Sie kontrollieren kilometerlange Hochspannungsleitungen oder Autobahnen, transportieren Blutkonserven oder helfen bei der Düngung von Feldern. Das Einsatzgebiet von Flugdrohnen weitet sich stetig aus. Mittlerweile kommen sie in vielen Bereichen des täglichen Lebens zum Einsatz und leisten wertvolle Dienste.

Mit einem Kontrollflug über 100 Kilometer entlang einer Hochspannungsleitung in Niederösterreich ließen zum Beispiel der Stromnetzbetreiber Austrian Power Grid und das niederösterreichische Unternehmen SmartDigital am 30. September aufhorchen. Man simulierte damit erstmals einen künftigen Nachtflug, wie Paul Zachoval, Betriebskoordinator Ost bei APG, erklärt: „Etwa 70 Prozent der Störungen an der Leitung passieren bei Nacht. Tritt eine Störung auf, müssen Mitarbeiter ausrücken, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern ist auch sehr aufwendig. In Zukunft könnten stationierte Drohnen diesen Job übernehmen.“