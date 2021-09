Drohne transportierte Blutkonserve

Neben der Unterstützung bei Personensuchen oder Lageerhebungen plant das Rote Kreuz in Zukunft Drohnen auch als Transportmittel einzusetzen. Mit einem symbolischen Erstflug wurden deshalb am Mittwoch in Lilienfeld Blutkonserven von einem Octocopter vom Rotkreuz-Stützpunkt in wenigen Minuten Flugzeit zum Landesklinikum transportiert.

Blutkonserven auf diese Art zu transportieren, sei eine vielversprechende Möglichkeit, versicherte Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. In der Schweiz würden bereits Medikamente auf diese Art ausgeliefert und in Ruanda nutze man die Fluggeräte bereits für den Blutkonserventransport.

Der Vorführflug in Lilienfeld war nur aufgrund einer behördlichen Einzelgenehmigung mit einer detaillierten Antragstellung möglich. Die Blaulichtorganisationen hoffen nun, dass der gesetzliche Rahmen geschaffen wird, damit die Drohennutzung Realität werden könne, so Foitik.