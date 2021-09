Hamstern von Gurgeltests aus dem Tankstellen-Automat

Die Nachfrage ist hoch, besonders an den Wochenenden, da bieten die Automaten in NÖ die einzige Möglichkeit, einen (nicht behördlich angeordneten) PCR-Test zu machen. „Die Automaten sind ein Zusatzangebot, in 171 Apotheken kann man sich kostenlos nach Terminvereinbarung testen lassen und die niedergelassenen Ärzte, die impfen, bieten laut Ärztekammer meistens auch kostenlose PCR-Tests an“, so der Sprecher.

Eine Flexibilität wie die Tankstellentests bringt das freilich nicht. Der Appell von Königsberger-Ludwig lautet daher: „Bitte nur so viele Tests herausnehmen, wie Sie wirklich brauchen, damit auch andere Menschen, die aus verschiedenen Gründen einen benötigen, einen bekommen.“ Generell werde aber gerade der Bedarf bei den Automaten erhoben.