Tanken und testen: PCR-Utensilien aus dem Snackautomat

Zusätzlich zu den etablierten Antigentests sollen die PCR-Tests (automat.noe-testet.at) helfen, die Verbreitung des Virus rascher unterbinden zu können. 15 Millionen Antigentests wurden in NÖ bisher vorgenommen. Mit dem Schulbeginn startete man mit den Gurgeltests auch in den Schulen.

Ergebnis in 24 Stunden

An den Tankstellen fischt man sich die Testutensilien gratis aus dem Automaten. Die mit Onlineregistrierung und Barcodekennung versehene Gurgelprobe im Röhrchen wird in einem Druckverschlussbeutel in eine Box eingeworfen. Das Ergebnis liegt innerhalb von 24 Stunden vor und wird mit einem EU-konformen QR-Code in den grünen Pass hochgeladen. Der Testnutzer erfährt das Ergebnis per SMS. Bei einem positiven Ergebnis melden sich die Behörden.

„Klar ist, dass die beste Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen, die Impfung ist. Wir wollen aber jede Möglichkeit nutzen“, sagt der für die NÖ Spitäler zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Mit 73,3 Prozent Geimpften im impfbaren Bevölkerungsanteil liege man recht gut, sei aber noch ein Stück vom Ziel entfernt.