Schulstart: Bisher 63 positive Antigentests an Wiener Schulen

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt beginnt heute, Montag, für rund 490.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Vorerst mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase".

In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei Corona-Tests pro Woche durchzuführen, einer davon muss ein PCR-Test sein. Getestet werden kann an der Schule, alternativ können Zertifikate anderer befugter Teststellen gebracht werden.

Erste Detailergebnisse

Anlässlich des heutigen Schulstarts wurden bei Schülern und Personal Coronatests durchgeführt. Die ersten Ergebnisse liegen bereits vor: Mit Stand 11.45 Uhr waren in Wien insgesamt 63 Antigentests positiv, die nun noch mit einem PCR-Test abgeklärt werden müssen, wie es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) heißt. Bis dahin handelt es sich also offiziell um Verdachtsfälle.

Die Zahlen im Detail:

Volksschule neun Verdachtsfälle

NMS14 Verdachtsfälle

AHS-Unterstufe acht Verdachtsfälle

AHS-Oberstufe zehn Verdachtsfälle

Polytechnik ein Fall Verdachtsfälle

BMHS zwölf Verdachtsfälle

Berufsschule zwei Verdachtsfälle

56 positive Antigentests betreffen Schüler. Sieben Fälle betreffen Personal: Ein Verwaltungsmitarbeiter, drei Reinigungskräfte und drei Pädagogen.

Im Burgenland wurden bis Montagmittag acht positive Antigentests in Schulen vermeldet.

Vorerst keine Maßnahmen zu erwarten

Eine Zahl der insgesamt durchgeführten Tests lag Montagmittag noch nicht vor. Sie wurden bei all jenen durchgeführt, die am Montagfrüh kein negatives Testergebnis in die Schule mitgebracht haben.

Nachdem die Schulen am Montag nur ein bis zwei Stunden geöffnet waren und die Kinder vor Schulbeginn getestet wurden, sind vorerst noch keine schulbezogenen Maßnahmen zu erwarten, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA.