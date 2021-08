Warum Wr. Neustadt mitten in der 4. Welle "Ja" zum Nova Rock sagt

Die Stadt Wiener Neustadt hatte diese Woche mit 219,6 die dritthöchste 7-Tages-Inzidenz aller österreichischen Bezirke. St. Pölten hatte bei einem weit geringeren Infektionsgeschehen die Reißleine gezogen und das Frequency-Festival im August zum Ärger der Veranstalter abgesagt.

Einen anderen Weg hat man in Wiener Neustadt eingeschlagen, wo das Rathaus als zuständige Gesundheits- und Veranstaltungsbehörde nun grünes Licht für die Durchführung des Nova-Rock-Encore-Musikfestivals am 11. September gegeben hat. 25.000 Konzertbesucher werden an diesem Tag im Stadion zu den Acts von Seiler & Speer, Parov Stelar oder den Eurovision-Song-Contest-Gewinnern Måneskin singen, tanzen und feiern.

Jugend eine Chance geben

Wieso die Behörde auch mitten in der vierten Corona-Welle „Ja“ zu dem Massenauflauf an Menschen sagt, erklärt man so: Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hob die Bemühungen des Veranstalterteams hervor, das Nova Rock Encore in Zeiten der Corona-Krise so sicher wie möglich zu gestalten. Er sehe es „als Chance, das Festival zum ,Flagschiff’ für kommende Konzerte machen zu können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich als Bürgermeister Verantwortung für Jugend, Kultur und Wirtschaft habe und dass wir der Jugend eine Chance geben müssen, mit der Pandemie leben zu lernen“, so Schneeberger. Denn wenn Tausende zu einem Fußball-Match gehen dürfen, müssten auch für musikbegeisterte Jugendliche Veranstaltungen möglich sein.