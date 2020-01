Warum sich der Bundeskanzler für Gemeinderatswahlen interessiert

Am Sonntag werden in Niederösterreich in 567 Gemeinden die Ortsparlamentarier neu gewählt. Nicht gewählt wird in Stockerau, Wolkersdorf und Pillichsdorf, weil hier bereits im Vorjahr vorgezogene Wahlen stattgefunden haben. Nicht gewählt wird auch in St. Pölten, Krems und Waidhofen an der Ybbs, weil diese Kommunen als Statutarstädte gesonderte Wahltermine haben.

Insgesamt sind 1.459.044 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Bereits um 6 Uhr kann man in der Gemeinde Euratsfeld seine Stimme abgeben, in Orten wie Moorbad Harbach, Maissau oder Staatz werden die Wahllokale erst um 9 Uhr geöffnet.

Besonders flink muss man in der kleinen Gemeinde Großhofen im Bezirk Gänserndorf (98 Einwohner) sein. Da ist schon um 10 Uhr Wahlschluss. Die meisten Wahllokale schließen allerdings zwischen 14 und 16 Uhr. Nur in Rohrendorf bei Krems, Pressbaum und Wolfsgraben ist erst um 17 Uhr Schluss.