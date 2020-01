Jetzt fix: Nur ÖVP tritt in jeder Gemeinde an

Bereits am 18. Dezember hatte die ÖVP verkündet, dass sie als einzige Partei am 26. Jänner in allen 567 Gemeinden zur Wahl antritt. Was die SPÖ danach in Zweifel zog, weil sie erst einen Beweis wollte, dass die Unabhängige Bürgerliste in Winzendorf-Muthmannsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) auch tatsächlich ÖVP-nah ist.

Seit Mittwoch ist alles geklärt. Bis dahin musste die Wahlbehörde abfragen, welcher Partei sich manche Listen zugehörig fühlen. Nun ist auch klar, dass die ÖVP überall antritt. Die SPÖ samt ihren Listen kann nur auf 545 Gemeinden verweisen. Mit anderen Worten: In 22 Gemeinden wird am Wahltag keine SPÖ auf den Stimmzetteln zu finden sein.

Die FPÖ tritt in 365 Gemeinden an, die Grünen in 126 und die Neos in 37, wie Landtagspräsident Karl Wilfing ( ÖVP) als Leiter der Landeswahlbehörde diese Woche verkündete. Insgesamt kandidieren 1.851 Wahlparteien. Zu vergeben sind 11.640 Mandate. Wilfing: „Wahlberechtigt sind 1.459.072 Bürgerinnen und Bürger.“

17 Bürgermeister von unabhängigen Listen

Die Ausgangslage für den 26. Jänner wurde noch einmal aufgezeigt: Aktuell liegt die ÖVP gemeinsam mit den ihr nahen Listen bei den Bürgermeistern klar auf dem ersten Platz. Sie stellen in 426 Gemeinden die Mehrheit. In 128 Gemeinden dominieren die SPÖ und ihnen nahe stehende Listen, in 13 Gemeinden sind es unabhängige Listen. Karl Wilfing: „Das bedeutet aber nicht, dass die stärkste Partei auch automatisch die Partei der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ist.“ Da sieht es anders aus. Die ÖVP stellt in 431 Gemeinden den Ortschef, die SPÖ regiert in 119 Kommunen. 17 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehören unabhängigen Listen an.