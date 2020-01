Bernhard Ebner (ÖVP): „Name vor Partei ist der richtige Weg“

Beim Wahlkampf der ÖVP ist diesmal aufgefallen, dass auch die Bundesebene – bis hin zum Bundeskanzler – in Niederösterreich im Einsatz war. Auch wenn es in den 567 Gemeinden um Einzelwahlen gehe, freue er sich über den Rückenwind vom Landesteam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze und von der Bundesebene bis hinauf zu Sebastian Kurz. Ebner: „Die Partnerschaft zwischen Gemeinden, Land und Bund wird auch gelebt.“ Diesen Einsatz erklärt er auch so: „Es ist vielleicht für viele die kleinste aller Wahlen, aber für uns ist es die wichtigste. Es geht darum, was vor Ort, was direkt vor der Haustüre passiert.“

Dass die Volkspartei als einzige in allen 567 Gemeinden vertreten ist und in acht Kommunen davon überhaupt als einzige Liste antritt, ist für Ebner einerseits erfreulich, andererseits auch ein wenig bedenklich. „Leider – ich sage bewusst leider – sind es bei dieser Wahl acht Gemeinden, wo nur noch die ÖVP auf dem Stimmzettel steht. Demokratiepolitisch wäre es uns lieber, wir hätten auch dort den einen oder anderen Mitbewerber, der sich der Wahl stellt“, sagt Ebner. Nachsatz: „Aber auch in diesen acht Gemeinden gibt es von uns einen Wahlkampf mit Hausbesuchen.“

Sein Wahlziel hat Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner grundsätzlich so definiert: „Wir gehen von einem sehr, sehr guten Ergebnis aus dem Jahr 2015 aus. Mit 434 Bürgermeistern haben wir derzeit einen Höchststand. Unser Ziel ist es, nach dem 26. Jänner wieder deutlich über 400 Bürgermeister zu stellen.“ Was er auch für möglich hält.

Ein konkretes Ergebnis, das für ihn am kommenden Sonntag ebenfalls machbar ist: Erstmals eine schwarze Mehrheit in der ehemaligen roten Hochburg Wiener Neustadt.