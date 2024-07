Warten auf Neymar: Millionenschweres Starensemble in NÖ eingelaufen

Es ist das teuerste Aufgebot an Spielern in der saudischen Pro-League . Die sechs wertvollsten Kicker, Neymar , Ex-Lazio-Profi Sergej Milinković-Savić , der Portugiese Rúben Neves , Malcom , Ex-Chelsea-Verteidiger Kalidou Koulibaly und der Brasilianer Michael haben zusammen einen Marktwert von über 200 Millionen Euro .

Ankunft der Kicker von Al-Hilal am Sportplatz in Bad Erlach

Autogrammjäger

Dafür läuft das erste Training am Dienstag am Sportplatz in Bad Erlach wenig kapriziös und fast schon entspannt ab. In Badeschlapfen, natürlich mit weißen Socken, entsteigen die Ballkünstler dem Bus und lassen sich am Weg zu den Kabinen noch fotografieren. Zwei junge Fans in Trikots stauben Autogramme vom marokkanischen Goalie Bono und anderen Spielern ab.

Noch sind die Planen, mit denen die Baustellgitter rund um das Trainingsgelände zur Abschirmung neugieriger Blicke versehen wurden, unnötig. Das Interesse Schaulustiger hielt sich Dienstagvormittag noch in Grenzen.

Ob es damit zu tun hat, dass Superstar Neymar (noch) nicht angereist ist?