"Massiver Hype": Fußball-Superstar Neymar im Anflug auf NÖ

Der Hamburger SV , Celtic Glasgow , Fenerbahce Istanbul , PSV Eindhoven , Everton , Panathinaikos Athen oder kürzlich die Nationalmannschaft der Slowakei zur EM-Vorbereitung nutzten bereits das Angebot mit "idealen Trainingsmöglichkeiten“ in Bad Erlach.

"Kein Kommentar“, heißt es dazu aus dem Superior-Hotel . Diskretion sei oberstes Gebot. Deshalb übt man sich auch in nobler Zurückhaltung, was den Besuch und etwaige Sonderwünsche der Superstars anbelangt.

Und Neymar ? Braucht der als leicht kapriziös bekannte Millionen-Dribbler goldbestickte Seidenbettwäsche, Kobe-Rind am Teller oder einen Privat-Concierge?

© via REUTERS/HANDOUT

Zurück nach Bad Erlach: In der Gemeinde laufen die Vorbereitungen auf den Besuch des Saudischen Meisters Al-Hilal auf Hochtouren. Baustellengitter sind in der Region aktuell Mangelware, denn der hiesige Sportverein SV Bad Erlach braucht sie alle. Der Verein hat die Aufgabe bekommen, das Sportplatzgelände für die Blicke schaulustiger Fans hermetisch abzuriegeln.

Neymar arbeitet nach seinem Kreuzbandriss im Oktober des Vorjahres immer noch an seinem Comeback. Bei der Copa America in den USA konnte er zuletzt das brasilianische Nationalteam nur von der Tribüne aus unterstützen.

Autogramme vor dem Hotel-Eingang

Wie auch schon beim Besuch anderer Top-Fußballteams geht Stockinger aber davon aus, dass Autogrammjäger und Fans die Zufahrt zum Asia Resort in Beschlag nehmen werden. "Die weniger bekannten Stars fahren sogar mit dem Rad zur Sportanlage. Ich nehme an Neymar nicht. Das wird der Mannschaftsbus des Teams machen“, so die Ortschefin.