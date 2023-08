100 Millionen Euro Gehalt: Die Saudis zahlen Neymar die Traumgage

Lockruf aus der WĂŒste

Neymar erlag dagegen dem Lockruf des Geldes. Genau wie Ronaldo, der im vergangenen Winter als erster Fußballstar in den WĂŒstenstaat gewechselt war, setzt nun auch Neymar seine Karriere in der sportlich nach wie vor eher unbedeutenden Liga fort. Al-Hilal hatte in diesem Sommer schon fĂŒr Malcom (rund 60 Millionen Euro), RĂșben Neves (55 Millionen), Sergej Milinković-Savić (40 Millionen) und Kalidou Koulibaly (23 Millionen) hohe Ablösesummen bezahlt. In Saudi-Arabien trifft Neymar auch auf den frĂŒheren Bayern-Profi Sadio ManĂ©, Real Madrids Ex-TorjĂ€ger Karim Benzema und Liverpools langjĂ€hrigen KapitĂ€n Jordan Henderson. Auch der deutsche Trainer Matthias Jaissle unterschrieb dort bei Al-Ahli einen Vertrag.

Kritiker sehen die massiven Investitionen in den Profifußball und in andere Sportarten als Versuch einer Imagepolitur auf dem RĂŒcken des Spitzensports. Es gibt zahlreiche Kritik an der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien.