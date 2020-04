Waldviertel: Lkw nach Reifenplatzer umgestürzt

Drei Feuerwehren waren am Dienstagfrüh wegen eines Unfalls auf der Bundesstraße 36 Höhe Götzweis (Bezirk Waidhofen/Thaya) im Einsatz. Der Lenker eines mit Asphalt beladenen Mulden-Lkw war samt Tiefladeanhänger auf der Bundesstraße 36 von Vitis kommend in Richtung Waidhofen/Thaya unterwegs. Nach Angaben des Fahrers kam es zu einem Reifenplatzer am linken Vorderrad.