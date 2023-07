Waldbrandgefahr: Einsatz-Management für 108 Gemeinden

Trockenheit und Hitze: In Niederösterreich sind bereits für alle 20 Bezirke Waldbrandverordnungen erlassen worden. Das bedeutet, dass in den entsprechenden Gebieten bzw. deren Gefährdungsbereich jegliches Entzünden von Feuer - also etwa auch das Grillen - sowie das Rauchen strengstens untersagt ist.

Wer sich nicht an die Verordnung hält, dem drohen Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

Eines der besonders gefährdeten Gebiete ist der Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen. Einige riesige Waldbrände ein den vergangenen Jahrzehnten verdeutlichen die Brisanz.