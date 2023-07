Waldbrandverordnung NÖ: In diesen Bezirken ist Feuer machen verboten

Aufgrund der anhaltenden Hitze und damit verbundener Trockenheit sind in mittlerweile zwölf niederösterreichischen Bezirken Waldbrandverordnungen erlassen worden. In zwei weiteren gebe es diesbezügliche Vorbereitungen, teilte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch mit. Untersagt ist in den Waldgebieten bzw. deren Gefährdungsbereich jegliches Entzünden von Feuer - also etwa auch das Grillen - sowie das Rauchen.

➤ Das Gefühl täuscht: Auch dieser Juni war viel zu warm

Der Gefährdungsbereich ist dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers oder Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. Verboten ist in den betroffenen Regionen auch, brennende oder glimmende Gegenstände wie Zündhölzer und Zigaretten wegzuwerfen. Übertretungen werden mit Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder mit Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen geahndet.